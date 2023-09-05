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Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 1,6 процента
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Биржевые цены на газ в Европе во вторник снижаются на 1,6%, находясь при этом ниже 370 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Октябрьские... ПРАЙМ, 05.09.2023
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник снижаются на 1,6%, находясь при этом ниже 370 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 388,1 доллара (+3,5%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 11.06 мск их стоимость составляет 369 долларов (-1,6%) за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 374,9 доллара за тысячу кубометров.
Газовые котировки в августе впервые с 15 июня превысили отметку в 500 долларов за тысячу кубометров. Затем они скорректировались, но остаются выше среднемноголетних уровней.
Причиной такого удорожания эксперты называли спад экспорта трубопроводного газа из Норвегии и опасения сбоев поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Австралии из-за возможных забастовок на крупных австралийских предприятиях сжижения газа американской нефтегазовой компании Chevron – Gorgon и Wheatstone. Ранее во вторник профсоюз Offshore Alliance сообщил о планах провести полную двухнедельную забастовку с 14 сентября на австралийских проектах Chevron.