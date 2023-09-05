МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Европейские страны ускорили темпы закачки в подземные хранилища газа (ПХГ) до максимального с 28 августа уровня — 0,2 процентного пункта (п.п.) за сутки, в то время как ветрогенерация в регионе выросла до максимума с 9 августа — 15,9% в общем объёме выработки, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) и ассоциации Wind Europe. Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 1,6 процента

По данным GIE, за газовые сутки 3 сентября (завершились в 7.00 мск 4 сентября) запасы в ПХГ в Евросоюзе подросли на 0,2 процентного пункта (п.п.), до 93,28%. Это на 11,6 п.п. или 14,4 миллиарда кубометров больше, чем на аналогичную дату за последние пять лет.

Темпы закачки держались на минимальных августовских значениях с начала прошлой недели, когда заполненность европейских ПХГ перешагнула порог в 92%. Они 3 сентября достигли максимума за неделю, однако рост на 0,2 п.п. меньше среднего показателя на эту дату за последние пять лет и вдвое меньше, чем годом ранее.

Общий объем газа в хранилищах в Евросоюзе достиг примерно 103,1 миллиарда кубометров — рекордного для начала осени. Текущие запасы сравнимы с уровнями первых дней сентября в 2019 и 2020 годах: тогда европейские запасы также превышали 100 миллиардов кубометров.

ВЕТРОГЕНЕРАЦИЯ

Ветрогенерация в Европе растёт третий день подряд, следует из данных Wind Europe. Выработка ветровых электростанций в Европе 4 сентября составила 15,9% в общей выработке электроэнергии, что стало максимумом с 9 августа.

Средний за прошедшую неделю показатель составил 10,9%, за август — 13,35%, тогда как среднегодовой показатель несколько выше — около 15%.

ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ

Цены на газ в Европе немного снижаются на фоне слабого спроса, высокого уровня запасов в ПХГ и ожиданий начала забастовок на австралийских заводах СПГ в ближайшие дни. Октябрьские фьючерсы по индексу голландского хаба TTF по состоянию на 11.52 мск теряют 2%, дешевея до 367,5 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. "Газпром" подает газ через Украину согласно заявкам на 5 сентября

Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов по TTF в августе выросла до 395 долларов, а по итогам лета составила 365 долларов. При этом в августе прошлого года цена немного превысила 2450 долларов, что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

Агентство Рейтер сообщало, что с 7 сентября в Австралии работа СПГ-предприятий Gorgon и Wheatstone американской нефтегазовой Chevron может кратковременно приостанавливаться из-за частичных семидневных забастовок. При этом с 14 сентября работники данных предприятий могут уйти на полную двухнедельную забастовку, следует из сообщения профсоюза Offshore Alliance. Это может усилить конкуренцию за СПГ между Азией и Европой и вызвать новые колебания биржевых цен на европейском рынке.