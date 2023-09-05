2023-09-05T13:54:58+03:00
2023-09-05T13:54:58+03:00
2023-09-05T13:54:58+03:00
2023
https://1prime.ru/gas/20230905/841661126.html
Польша заполнила ПХГ на 96 процентов
Газ
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https://россиясегодня.рф
Подземные хранилища природного газа в Польше уже заполнены на 96%, следует из данных оператора хранения газа Gas Storage Poland. По данным оператора, по состоянию на конец... ПРАЙМ, 05.09.2023
энергетика, новости, газ, польша, пхг, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАРШАВА, 5 сен — ПРАЙМ. Подземные хранилища природного газа в Польше уже заполнены на 96%, следует из данных оператора хранения газа Gas Storage Poland.
По данным оператора, по состоянию на конец минувших суток запасы газа в польских подземных хранилищах составляют 36189,4 ГВт·ч, что составляет 96% от всей мощности хранилищ.
В конце июля уполномоченная правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Анна Тшецяковская сообщала о показателе на уровне 85%.
При этом за прошедшие сутки в польские хранилища было закачано 55,6 ГВт·ч газа. Выкачки газа из хранилищ за на протяжении суток не проводилось.
На территории Польши имеются три подземных хранилища газа — Санок, Вежховице и Каверна, которые заполнены на 99, 99 и 89% соответственно.
В настоящее время Польша не получает из России такие виды топлива, как природный газ, нефть, уголь. В отсутствии российских поставок Польша запасает на зиму газ, поставляемый через газопровод Baltic Pipe из Норвегии и через терминал сжиженного газа на Балтике.