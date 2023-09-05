ВАРШАВА, 5 сен — ПРАЙМ. Подземные хранилища природного газа в Польше уже заполнены на 96%, следует из данных оператора хранения газа Gas Storage Poland. Польские власти не пустят украинское зерно в страну и после 15 сентября

По данным оператора, по состоянию на конец минувших суток запасы газа в польских подземных хранилищах составляют 36189,4 ГВт·ч, что составляет 96% от всей мощности хранилищ.

В конце июля уполномоченная правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Анна Тшецяковская сообщала о показателе на уровне 85%.

При этом за прошедшие сутки в польские хранилища было закачано 55,6 ГВт·ч газа. Выкачки газа из хранилищ за на протяжении суток не проводилось.

На территории Польши имеются три подземных хранилища газа — Санок, Вежховице и Каверна, которые заполнены на 99, 99 и 89% соответственно.

В настоящее время Польша не получает из России такие виды топлива, как природный газ, нефть, уголь. В отсутствии российских поставок Польша запасает на зиму газ, поставляемый через газопровод Baltic Pipe из Норвегии и через терминал сжиженного газа на Балтике.