КИШИНЕВ, 5 сен — ПРАЙМ. Молдавия в резервах хранит более 400 миллионов кубометров природного газа, которого хватит для потребления до декабря, заявил директор компании Energocom Виктор Бынзарь. Санду заявила об отсутствии у Молдавии долга перед "Газпромом"

"Мы уже накопили достаточно запасов газа, чтобы покрыть потребности потребления до декабря включительно. Сегодня я могу объявить, что мы проведем аукцион (по закупке газа — ред.) за счет источников ЕБРР и постараемся закупить газ на первый квартал 2024 года", — заявил Бынзарь в эфире радио Moldova.

По его словам, в Румынии и на Украине хранятся более 400 миллионов кубометров природного газа, закупленного Молдавией.

Республика получила от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) кредит на сумму в 300 миллионов евро, которые предоставлены для приобретения газа.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре 2022 года Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами.