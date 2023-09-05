2023-09-05T15:52:07+03:00
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Energocom оценил запасы газа в Молдавии
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Молдавия в резервах хранит более 400 миллионов кубометров природного газа, которого хватит для потребления до декабря, заявил директор компании Energocom Виктор Бынзарь. "Мы уже... ПРАЙМ, 05.09.2023
энергетика, новости, газ, energocom, газ, молдавия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КИШИНЕВ, 5 сен — ПРАЙМ. Молдавия в резервах хранит более 400 миллионов кубометров природного газа, которого хватит для потребления до декабря, заявил директор компании Energocom Виктор Бынзарь.
"Мы уже накопили достаточно запасов газа, чтобы покрыть потребности потребления до декабря включительно. Сегодня я могу объявить, что мы проведем аукцион (по закупке газа — ред.) за счет источников ЕБРР и постараемся закупить газ на первый квартал 2024 года", — заявил Бынзарь в эфире радио Moldova.
По его словам, в Румынии и на Украине хранятся более 400 миллионов кубометров природного газа, закупленного Молдавией.
Республика получила от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) кредит на сумму в 300 миллионов евро, которые предоставлены для приобретения газа.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре 2022 года Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами.