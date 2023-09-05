МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Европейские страны к началу следующего года увеличат мощности по регазификации сжиженного природного газа (СПГ) на 17%, до 322 миллиардов кубометров с 275 миллиардов, сказала в комментарии РИА Новости директор по исследованиям компании "Имплемента" Мария Белова. Европа увеличила закачку в ПХГ до максимального с 28 августа уровня

СПГ помогает Европе заместить российский трубопроводный газ. Европейские страны, согласно данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, в 2022 году поставили в свою газотранспортную систему рекордные 128 миллиардов кубометров (94 миллиона тонн) регазифицированного СПГ.

Трубопроводный экспорт в европейском направлении снизился на фоне отказа Европы от импорта российского газа, а также проблем с экспортной инфраструктурой на основных направлениях. Поставки в Европу в 2022 году прекратились и по главному ("Северный поток"), и по балансирующему ("Ямал — Европа") маршруту и почти втрое снизились через газотранспортную систему Украины.

Собеседница агентства отметила, что на конец 2022 года в Европе (ЕС и прочих странах Европы, включая Турцию) было 275 миллиардов кубометров (199,2 миллиона тонн) регазификационных мощностей. Терминалы расположены в 19 странах: Бельгии, Хорватии, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Гибралтаре, Италии, Литве, Мальте, Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, Испании, Швеции, Турции, Великобритании, уточнила она.

Европа к началу осени ввела 13,6 миллиарда кубометров (9,9 миллиона тонн) мощностей приемных терминалов СПГ, строит еще 33,6 миллиарда кубометров (24,1 миллиона тонн). "Итого в 2023 году Европа "прирастет" 47 миллиардами кубометров (34 миллиона тонн) регазификационных мощностей", — подсчитала эксперт.

Новыми европейскими СПГ-импортерами в 2023 году станут Германия, Албания и Черногория, добавила Белова. "Что касается прогноза на 2024 год, мощности приемных терминалов СПГ Европы могут увеличиться еще на 5% относительно ожидаемых на конец 2023 года", — заключила она.