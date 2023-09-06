МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Полный отказ от поставок российского газа — "почти невыполнимая миссия", заявил в беседе с немецкой газетой Handelsblatt замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович. Эксперт раскрыл долю СПГ в импорте газа ЕС в 2023 году

В 2022 году страны Евросоюза сократили импорт российского газа со 150 миллиардов кубометров до менее 80 миллиардов кубометров, в нынешнем же году объем поставок "голубого топлива" из России составит всего 40 миллиардов кубометров, включая СПГ, заявил Шефчович.

"Так что я бы сказал, что полностью отказаться от российского газа — это пока почти невыполнимая миссия", — констатировал замглавы Еврокомиссии.

При этом он отметил, что, если страны Евросоюза продолжат вкладывать средства в инфраструктуру и расширять партнерские отношения, то в ближайшие месяцы им удастся в еще большей степени сократить закупки российского СПГ.

Также Шефчович отметил, что Еврокомиссия следит, чтобы газ, который импортируется через общую закупочную платформу Евросоюза, не поступал из Российской Федерации. Каждый стратегически важный ресурс, по его словам, должен поступать как минимум от трех поставщиков.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что закупать газ у России "неприятно с моральной точки зрения", но сегодня этого избежать невозможно, и подчеркнул, что Австрия в прошлом году уже начала ослаблять зависимость от российского газа.