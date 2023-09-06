МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Евросоюзу необходимо к 2027 году избавиться от зависимости от российского газа, но введение санкций маловероятно, нужна поддержка всех стран-членов, заявила глава Минэнерго Бельгии Тинне ван дер Стретен. Суд Евросоюза объявит решения по искам россиян, опротестовавших санкции

"Самое эффективное, что мы можем сделать… это в целом избавиться от использования ископаемого топлива и убедиться… что мы сами контролируем сферу энергетики", — сказала Стретен в интервью газете Financial Times.

Отмечается, что Бельгия является третьим крупнейшим импортером российского СПГ в мире после Китая и Испании, в том числе из-за транзита газа через бельгийскую территорию в другие страны.

"Бельгия поддержала введение санкций против топлива… но такой шаг является маловероятным, так как требует поддержки всех стран ЕС, добавила она", — говорится в материале газеты.

Как ранее заявлял, в свою очередь, представитель Еврокомиссии Тим Макфи, ЕС с января по июнь 2023 года импортировал уже 10,9 миллиарда кубических метров российского СПГ. При этом за весь 2022 год эта цифра, по его словам, составила 19,3 миллиарда кубометров, а за 2021 год — 13,5 миллиарда "кубов".