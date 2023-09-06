МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Определение маршрута газопровода "Сила Сибири 2" в Китай находится на завершающей стадии, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак рассказал о пересмотре объемов добровольного сокращения добычи нефти

"На завершающей стадии находится определение маршрута газопровода "Сила Сибири 2". Предполагается, что газопровод пройдет рядом с городами Ачинск, Красноярск, Канск, Саянск, Ангарск, Иркутск и далее по территории Республики Бурятия (южнее озера Байкал) до выхода к государственной границе России в районе населенного пункта Наушки", – написал он в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика".

Новак добавил, что также рассматривается проект строительства газопровода-отвода от н.п. Наушки до Улан-Удэ и далее до Читы общей протяженностью 700 километров.