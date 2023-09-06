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Новак рассказал о стадии определения маршрута "Силы Сибири — 2" в Китай
Газ
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Определение маршрута газопровода "Сила Сибири 2" в Китай находится на завершающей стадии, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "На завершающей стадии находится определение... ПРАЙМ, 06.09.2023
энергетика, новости, газ, александр новак, сила сибири-2, китай, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Определение маршрута газопровода "Сила Сибири 2" в Китай находится на завершающей стадии, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"На завершающей стадии находится определение маршрута газопровода "Сила Сибири 2". Предполагается, что газопровод пройдет рядом с городами Ачинск, Красноярск, Канск, Саянск, Ангарск, Иркутск и далее по территории Республики Бурятия (южнее озера Байкал) до выхода к государственной границе России в районе населенного пункта Наушки", – написал он в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика".
Новак добавил, что также рассматривается проект строительства газопровода-отвода от н.п. Наушки до Улан-Удэ и далее до Читы общей протяженностью 700 километров.