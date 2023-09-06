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2023
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Новак отчитался о восстановлении газоснабжения в новых регионах
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Россия восстановила газоснабжение более 200 тысяч абонентов в новых регионах страны за 2022 год и первое полугодие 2023 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Реализован... ПРАЙМ, 06.09.2023
энергетика, новости, газ, александр новак, газоснабжение, новые регионы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Россия восстановила газоснабжение более 200 тысяч абонентов в новых регионах страны за 2022 год и первое полугодие 2023 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Реализован ряд значимых проектов, что позволило восстановить газоснабжение десятков тысяч потребителей, в том числе в Запорожской области, городов Волновахи, Лисичанска, Светлодарска и прилегающих населенных пунктах. Всего за 2022 год и 6 месяцев 2023 года восстановлено 162 километра магистральных газопроводов, 1828 километров распределительных газовых сетей, 23 газораспределительные станции и 374 газораспределительных пункта. В результате обеспечено газоснабжение более 200 тысяч абонентов", — написал он в своей статье в журнале "Энергетическая политика".
Новак отметил, что новые регионы также интегрированы в программу догазификации. В рамках программы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях в распределительной сети газоснабжения реализовано 23 мероприятия. В результате обеспечено присоединение к сетям газоснабжения 300 новых бытовых абонентов, многофункционального центра, спортивного комплекса и школы, добавил вице-премьер.