МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Россия восстановила газоснабжение более 200 тысяч абонентов в новых регионах страны за 2022 год и первое полугодие 2023 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Минфин хочет отсрочить налог на прибыль госкомпаниям ТЭК в новых регионах

"Реализован ряд значимых проектов, что позволило восстановить газоснабжение десятков тысяч потребителей, в том числе в Запорожской области, городов Волновахи, Лисичанска, Светлодарска и прилегающих населенных пунктах. Всего за 2022 год и 6 месяцев 2023 года восстановлено 162 километра магистральных газопроводов, 1828 километров распределительных газовых сетей, 23 газораспределительные станции и 374 газораспределительных пункта. В результате обеспечено газоснабжение более 200 тысяч абонентов", — написал он в своей статье в журнале "Энергетическая политика".

Новак отметил, что новые регионы также интегрированы в программу догазификации. В рамках программы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях в распределительной сети газоснабжения реализовано 23 мероприятия. В результате обеспечено присоединение к сетям газоснабжения 300 новых бытовых абонентов, многофункционального центра, спортивного комплекса и школы, добавил вице-премьер.