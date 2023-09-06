МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Тенденция роста закупок российского СПГ со стороны Европы может быть сломлена после 2025-2026 годов, для этого глобальный рынок такого сырья должен перестать быть дефицитным, сказала в комментарии РИА Новости директор по исследованиям компании "Имплемента" Мария Белова. СПГ-проектам Chevron в Австралии грозит полная двухнедельная забастовка

Эксперт напомнила, что страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027–2028 годах. "При этом в данном плане не было четкого упоминания СПГ из России, однако с весны этого года рядом стран, включая Испанию и Голландию, ведется активность по стимулированию импортеров к отказу работать с российским СПГ, кроме того, в марте Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала страны ЕС "как можно скорее" полностью прекратить закупки российского СПГ", – напомнила она.

Европейские страны увеличением закупок СПГ и снижением потребления газа компенсируют уменьшение импорта трубопроводного газа из России. ЕС за январь–июль увеличил импорт этого топлива на 6,4%, до 76,38 миллиона тонн (соответствует почти 106 миллиардам кубометров), тогда как потребление газа в ЕС за эти семь месяцев снизилось год к году на 11%, до 197 миллиардов кубометров, сообщалось в докладе Форума стран-экспортёров газа (ФСЭГ).

Страны ЕС в этом году планируют закупить рекордный объем российского СПГ, сообщал в конце августа Financial Times со ссылкой на данные Global Witness. Отмечалось, что импорт СПГ из России в ЕС в первом полугодии вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, крупнейшими импортерами стали Бельгия и Испания.

"По факту же мы видим рост поставок российского СПГ в страны ЕС. На наш взгляд, такая ситуация продлится до 2025–2026 годов, пока глобальный рынок сжиженного природного газа не перестанет быть дефицитным", – заключила Белова.