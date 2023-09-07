МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг растут примерно на 2%, до 350 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. "Газпром" не согласился с занижением Молдавией долга за газ

Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 344,5 доллара (+0,2%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.35 мск их стоимость составляет 350,1 доллара (+1,8%) за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 343,8 доллара за тысячу кубометров.

Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов по TTF в августе выросла до 395 долларов за тысячу кубометров, а по итогам лета составила 365 долларов. При этом в августе прошлого года цена немного превысила 2450 долларов за тысячу кубометров, что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

В последнее же время на биржевые цены на газ в Европе воздействовали, с одной стороны, слабый спрос при высоком — более 93% — уровне запасов в подземных хранилищах газа, и с другой — ожидания начала забастовок на австралийских заводах сжиженного природного газа (СПГ) в ближайшие дни.

Накануне их котировки резко ускорили снижение, до 10%, после того, как СМИ сообщили, что работники таких заводов — Gorgon и Wheatstone американской нефтегазовой компании Chevron — перенесут начало забастовки на пятницу, 8 сентября, с 7 сентября.