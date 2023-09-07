КИШИНЕВ, 7 сен — ПРАЙМ. Молдавия при наличии достаточных запасов газа сможет торговать ресурсом зимой на мировом рынке, заявил в эфире телеканала Jurnal TV министр экономики страны Виктор Парликов. Экономист раскрыл причину безграмотного аудита долгов "Газпрому"

Ранее компания Energocom, которая отвечает за закупку энергоресурсов, сообщила, что Молдавия в резервах хранит более 400 миллионов кубометров природного газа, которого хватит для потребления до декабря. Запасы находятся в хранилищах в Румынии и на Украине.

"Мы уверены, что хранение газа на Украине по тем ценам, которые существуют там сейчас, позволит нам сэкономить, учитывая цены, которые мы ожидаем зимой. Теперь мы видим экономическую возможность", — сказал Парликов.

По его словам, если Молдавия заготовит большие объемы газа, часть объемов Energocom сможет продать зимой на международном рынке.

Парликов подчеркнул, что Молдавии на эту зиму потребуется примерно 800-850 миллионов кубометров газа. Он полагает, что проще закупить газ сейчас и использовать его зимой, чем приобретать в холодный период года по завышенным ценам.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре 2022 года Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами.