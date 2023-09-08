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2023
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Лавров заявил о попытке взорвать "Турецкий поток"
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Газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток", согласно информации российской стороны, хотят взорвать, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Глава... ПРАЙМ, 08.09.2023
энергетика, новости, газ, турецкий поток, сергей лавров, голубой поток
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ДАККА, 8 сен — ПРАЙМ. Газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток", согласно информации российской стороны, хотят взорвать, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства в пятницу встретился с представителями бангладешской Ассоциации выпускников советских и российских вузов в посольстве России в республике.
"…Атаке пытались подвергнуть военные корабли, которые патрулировали маршрут прохождения газопровода "Турецкий поток" и газопровода "Голубой поток"… Стали патрулировать эти участки Черного моря, потому что есть информация, что их тоже пытаются взорвать как взорвали "Северные потоки", — сказал министр.
Лавров добавил в ответ на требования разрешить экспорт украинского зерна, что Москва не запрещает проход кораблей, но не пропустит их по тем коридорам, которые использовались для попыток атаковать российские военные и гражданские суда.
Президент России Владимир Путин заявлял после переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, что "Турецкий поток" и "Голубой поток", по которым идет газ в Турцию, постоянно атакуют, в том числе с помощью БПЛА.