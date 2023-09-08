ДАККА, 8 сен — ПРАЙМ. Газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток", согласно информации российской стороны, хотят взорвать, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Орбан назвал атаки на маршруты импорта российского газа поводом для войны

Глава внешнеполитического ведомства в пятницу встретился с представителями бангладешской Ассоциации выпускников советских и российских вузов в посольстве России в республике.

"…Атаке пытались подвергнуть военные корабли, которые патрулировали маршрут прохождения газопровода "Турецкий поток" и газопровода "Голубой поток"… Стали патрулировать эти участки Черного моря, потому что есть информация, что их тоже пытаются взорвать как взорвали "Северные потоки", — сказал министр.

Лавров добавил в ответ на требования разрешить экспорт украинского зерна, что Москва не запрещает проход кораблей, но не пропустит их по тем коридорам, которые использовались для попыток атаковать российские военные и гражданские суда.

Президент России Владимир Путин заявлял после переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, что "Турецкий поток" и "Голубой поток", по которым идет газ в Турцию, постоянно атакуют, в том числе с помощью БПЛА.