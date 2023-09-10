МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Россия и Турция могут реализовать проект газового хаба как точку формирования цены и дополнительную газотранспортную инфраструктуру, интерес для российской стороны может представлять как увеличение экспорта газа по "Голубому потоку" и "Турецкому потоку", так и участие в строительстве дополнительных мощностей, прокомментировал РИА Новости возможности реализации газового хаба в Турции заместитель директора центра экономики отраслей ТЭК Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов. Минэнерго спрогнозировало рост экспорта нефти в Китай на 15 процентов

"Хаб — некий узел, куда могут поставляться ресурсы с разных направлений для дальнейшего распределения, включая возможности балансировки спроса-предложения за счет газовых хранилищ", — объяснил эксперт. Он отметил, что на таком узле "логично определять цену на товар".

Собеседник агентства добавил, что для рынка газа важно торговать в привязке к хабу производными финансовыми инструментами, которые хеджируют риски. При этом хаб может быть виртуальным — например, располагаться на границе Турции и ЕС, а коммерческая инфраструктура (биржа) может находиться "совсем в другом месте", уточнил Колобанов.

"Судя по заявлениям российских официальных лиц, Россия рассматривает хаб не только как точку формирования цены, но и как дополнительную газотранспортную инфраструктуру (используется формулировка "строительство хаба"). В этой части интерес России может быть как в увеличении поставок газа, так и в участии в строительстве дополнительных мощностей (трубопроводов, в том числе интерконнекторов, хранилищ)", — заявил эксперт.

Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда — через две недели после разрушений на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря — президент России Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.

Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Сочи в начале недели отметил, что Россия рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию в Турции газового хаба. Позже дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что работа по проекту будет активизирована в ближайшее время, возможны переговоры рабочих групп.

Российский газ поставляется в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы по газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток". Проектная мощность первого составляет 16 миллиардов кубометров, второго — 31,5 миллиарда кубометров. Россия поставила в Турцию в прошлом году 21,5 миллиарда кубометров, а за январь-август текущего года — свыше десяти миллиардов, сообщал на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров Путин.