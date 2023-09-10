МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в ЕС превысила 93,5%, темпы закачки на фоне больших запасов остаются на минимальном уровне, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). 

министр энергетики России Николай Шульгинов

Минэнерго подчеркнуло важность кооперации в международных энергопроектах

Темпы закачки газа в хранилища остаются на одном из самых низких уровней за пять месяцев сезона закачки (с начала апреля). По данным GIE, за газовые сутки 8 сентября (закончились в 7.00 мск 9 сентября) запасы в европейских ПХГ подросли лишь на 0,06 процентного пункта (п.п.) – до 93,58%. Это на 10,5 п.п. (13,5 миллиарда кубометров) больше, чем на аналогичную дату в 2018–2022 годах.

Общий объем газа в хранилищах в регионе достиг 103,5 миллиарда кубометров – это рекорд для первой декады сентября. Текущие запасы сравнимы с уровнями того же периода в 2019 и 2020 годах, тогда европейские страны запасли более 101,7 и 101,3 миллиарда кубометров соответственно.

Исторический максимум заполненности ПХГ в ЕС – 97,86% – наблюдался четыре года назад. При теплой для сезона погоде и стабильных поставках газа европейские страны могут побить рекорд в октябре: при сохранении средних с начала сентября темпов закачки (0,09 п.п.) – за 7 недель, к концу октября.

Регламент по хранению газа, принятый для оптимизации подготовки к зиме в июне 2022 года, установил обязательную для стран ЕС цель – заполнять региональные ПХГ на 90% к 1 ноября. ЕС достиг целевого уровня в 2023 году в середине августа.