МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в ЕС превысила 93,5%, темпы закачки на фоне больших запасов остаются на минимальном уровне, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Минэнерго подчеркнуло важность кооперации в международных энергопроектах

Темпы закачки газа в хранилища остаются на одном из самых низких уровней за пять месяцев сезона закачки (с начала апреля). По данным GIE, за газовые сутки 8 сентября (закончились в 7.00 мск 9 сентября) запасы в европейских ПХГ подросли лишь на 0,06 процентного пункта (п.п.) – до 93,58%. Это на 10,5 п.п. (13,5 миллиарда кубометров) больше, чем на аналогичную дату в 2018–2022 годах.

Общий объем газа в хранилищах в регионе достиг 103,5 миллиарда кубометров – это рекорд для первой декады сентября. Текущие запасы сравнимы с уровнями того же периода в 2019 и 2020 годах, тогда европейские страны запасли более 101,7 и 101,3 миллиарда кубометров соответственно.

Исторический максимум заполненности ПХГ в ЕС – 97,86% – наблюдался четыре года назад. При теплой для сезона погоде и стабильных поставках газа европейские страны могут побить рекорд в октябре: при сохранении средних с начала сентября темпов закачки (0,09 п.п.) – за 7 недель, к концу октября.

Регламент по хранению газа, принятый для оптимизации подготовки к зиме в июне 2022 года, установил обязательную для стран ЕС цель – заполнять региональные ПХГ на 90% к 1 ноября. ЕС достиг целевого уровня в 2023 году в середине августа.