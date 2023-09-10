ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — ПРАЙМ. Москва и Пекин настроены на ускорение переговоров по газовым проектам "дальневосточный маршрут" и "Сила Сибири 2", сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума. В Минэнерго прокомментировали ситуацию на рынке топлива в России

"Китай – наш основной партнёр на Востоке. Главные обсуждаемые сейчас проекты с КНР — это "дальневосточный маршрут" и "Сила Сибири 2". И Москва, и Пекин настроены на ускорение переговоров", — сказал министр.

"На ПМЭФ я общался с представителями компании, которая будет строить инфраструктуру трубопровода на территории Монголии, они также выступают за скорейшее начало процесса строительства. Так что процесс идет. Плюс у нас и по работающему трубопроводу "Сила Сибири" ежегодно наращиваются поставки", — добавил Шульгинов.

Сейчас "Газпром" поставляет газ в Китай по магистрали "Сила Сибири". Экспорт по нему по итогам 2022 года составил 15,5 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году. Развитие "китайского вектора" связано также с маршрутом, предполагающим строительство через Монголию трубопровода "Сила Сибири 2" на 50 миллиардов кубометров в год. Проект прорабатывается.

В феврале 2022 года подписан долгосрочный договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному маршруту". После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 миллиардов кубометров и в совокупности достигнет 48 миллиардов кубометров в год.