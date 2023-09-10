МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. ЕС технически может заполнить подземные хранилища газа (ПХГ) до 100%, однако часть из них используется в балансировке системы и по ней постоянно перемещается определённый объём газа, поэтому формальных 100% суммарно по региону достигнуто не будет, прокомментировал РИА Новости возможности заполнения газохранилищ в ЕС заместитель директора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов. Заполненность подземных газохранилищ в ЕС превысила 93,5 процентов

Данные ассоциации газовых операторов Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) свидетельствуют, что за газовые сутки 8 сентября (закончились в 7.00 мск 9 сентября) запасы в ПХГ в ЕС выросли до 93,58%. Это на 10,5 процентного пункта (п. п.) или 13,5 миллиарда кубометров больше, чем на аналогичную дату в 2018–2022 годах. Общий объём газа в регионе достиг 103,5 миллиарда кубометров – это рекорд для первой декады сентября.

Проценты уровня заполненности ПХГ, которые публикуются GIE и обсуждаются экспертами и политиками, относятся к активному газу, то есть тому объему, который может быть закачан и отобран из хранилищ, уточнил Колобанов. Максимальный объем активного газа в ПХГ в ЕС составляет 103–108 миллиардов кубометров – в зависимости от коэффициента пересчета из энергетических величин, в которых измеряется объем газа в Европе, – что эквивалентно 100%, добавил он.

"Технически заполнить ПХГ до этих 100% можно, но часть хранилищ используется в текущей балансировке системы и определенный объем газа постоянно перемещается туда-обратно, поэтому формальных 100% суммарно по ЕС достигнуто никогда не будет", – объяснил он.

Кроме того, в ПХГ находится большой объем буферного – технического – газа, который необходим для поддержания давления, и его объем сопоставим с объемом активного газа, отметил собеседник агентства. По его словам, некоторые специалисты считают, что без большого ущерба для функционирования хранилищ можно "в крайнем случае использовать до 10% этого объема".

Вместе с тем заполненность хранилищ на 100% не является гарантией успешного прохождения максимумов потребления, так как значительная часть газа в зимний период по-прежнему должна поставляться из внешних источников в режиме нон-стоп – по трубе или из терминалов СПГ, подчеркнул Колобанов.

Европейская комиссия отмечала, что газовые хранилища играют ключевую роль в обеспечении надежности газоснабжения в Европе, поскольку в зимний период могут покрывать до трети потребности газа ЕС. Регламент по хранению газа, принятый для оптимизации подготовки к зиме в июне 2022 года, установил обязательную для стран ЕС цель – заполнять региональные ПХГ на 90% к 1 ноября. ЕС достиг целевого уровня в 2023 году в середине августа.