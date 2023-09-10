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2023
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Минэнерго спрогнозировал рост поставок газа по "Силе Сибири"
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Поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" вырастут в 2023 году более чем на 40%, до 22 миллиардов кубометров, а в 2024 году могут увеличиться до 30 миллиардов кубометров,... ПРАЙМ, 10.09.2023
энергетика, экономика, новости, газ, россия, сила сибири, экспорт газа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — ПРАЙМ. Поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" вырастут в 2023 году более чем на 40%, до 22 миллиардов кубометров, а в 2024 году могут увеличиться до 30 миллиардов кубометров, сказал глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ.
"В прошлом году было 15,5 миллиарда кубометров, в этом году прогнозируем порядка 22 миллиардов. Мы видим хорошую динамику роста поставок. Так что в 2024 году, полагаю, доведём этот показатель и до 30 миллиардов кубометров", — сказал министр.
"Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около трех тысяч километров. Первые поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Реализация соответствующего инвестпроекта предполагает ежегодное наращивание объема поставок до 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году.
VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 7.00 мск.