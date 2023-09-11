МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Минэнерго России поддерживает идею разрешить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) дочерним предприятиям компаний, у которых уже есть лицензии на экспорт, сказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума.

Глава "Новатэка" Леонид Михельсон в июне предложил законодательно проработать право экспорта СПГ для производств, без привязки к лицензиям на конкретные месторождения. Тогда он отметил, что среднетоннажный СПГ-проект компании – "Криогаз–Высоцк" на Балтике – не привязан ни к какому месторождению и "Новатэк" вынужден экспортировать СПГ через комиссионный договор с "Газпром экспортом".

"Минэнерго разработало законопроект, который уже прошел первое чтение в Госдуме, разрешающий экспорт СПГ тем компаниям, которые работают в Арктической зоне, севернее 67 градусов северной широты", – сказал Шульгинов.

"Кроме того, межфракционная группа в Госдуме и Совете Федерации вышла с инициативой разрешить экспорт СПГ и дочерним предприятиям компаний, у которых уже есть лицензии на экспорт. Мы эту инициативу поддерживаем. Обе эти инициативы существенно расширяют возможности для производства СПГ", – добавил министр.

Сейчас право на экспорт СПГ в России имеет "Газпром" (обладает монополией на экспорт трубопроводного газа), а также компании с госучастием более 50%, которые реализуют проекты по сжижению природного газа с морских месторождений или с месторождений в рамках СРП. Кроме того, "Новатэк" экспортирует СПГ на основе права пользователя участками недр, лицензия на которые была выдана до 1 января 2013 года и предусматривала производство СПГ.

По распоряжению правительства от 2014 года, правом на экспорт СПГ обладают "Газпром", "Газпром экспорт", "Газпром газонефтепродукт холдинг", "Роснефть", а также "дочки" "Новатэка" – "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 2" и "Арктик СПГ 3".

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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