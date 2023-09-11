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"Газпром" запустил на Амурском ГПЗ две технологические линии
Газ
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"Газпром" в конце августа запустил в работу на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) две технологические линии, сообщил на Восточном экономическом форуме зампред правления... ПРАЙМ, 11.09.2023
новости, энергетика, экономика, промышленность, газ, россия, газпром, амурский гпз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. "Газпром" в конце августа запустил в работу на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) две технологические линии, сообщил на Восточном экономическом форуме зампред правления компании Виталий Маркелов.
"Две технологические линии газораспределения введены в коммерческую эксплуатацию 28 августа", – сообщил он, говоря об Амурском ГПЗ.
Маркелов также отметил, что первая партия гелия с этого завода ушла в гелиевый хаб на Дальнем Востоке 5 сентября.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.