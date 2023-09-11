МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. "Газпром" в конце августа запустил в работу на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) две технологические линии, сообщил на Восточном экономическом форуме зампред правления компании Виталий Маркелов. Готовность Амурского ГПЗ достигла 89,18 процента

"Две технологические линии газораспределения введены в коммерческую эксплуатацию 28 августа", – сообщил он, говоря об Амурском ГПЗ.

Маркелов также отметил, что первая партия гелия с этого завода ушла в гелиевый хаб на Дальнем Востоке 5 сентября.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.