МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. "Газпром" в конце августа запустил в работу на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) две технологические линии, сообщил на Восточном экономическом форуме зампред правления компании Виталий Маркелов.

Газопровод

Готовность Амурского ГПЗ достигла 89,18 процента

"Две технологические линии газораспределения введены в коммерческую эксплуатацию 28 августа", – сообщил он, говоря об Амурском ГПЗ.

Маркелов также отметил, что первая партия гелия с этого завода ушла в гелиевый хаб на Дальнем Востоке 5 сентября.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.