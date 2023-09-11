МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. "Новатэк" начнёт коммерческие отгрузки СПГ с "Арктик СПГ 2" с середины января 2024 года, на восток планирует отправку 3-5 партий в месяц, сообщил РИА Новости в рамках Восточного экономического форума зампред правления компании Евгений Амбросов. Японские компании не собираются покидать Сахалин, сообщил губернатор

"С середины января следующего года мы начнём отгрузки коммерческих объёмов СПГ с проекта "Арктик СПГ 2", включая восточное направление. Мы ожидаем, что ежемесячно будем отгружать 3-4-5 коммерческих партий на восток. Будем делать это в круглогодичном режиме", – сказал Амбросов.

"Потом объёмы должны дойти до пяти отгрузок в месяц с первой линии "Арктик СПГ 2", с установкой второй линии, это будет в следующем году – к концу года мы начнём производство СПГ на второй линии – количество должно удвоиться и так далее. В 2026 году планируется установка третьей линии, количество утраивается", – добавил он.

"Арктик СПГ 2" – второй крупнотоннажный проект "Новатэка" по производству сжиженного природного газа после "Ямала СПГ". Ресурсная база – Утреннее месторождение. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год).

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.