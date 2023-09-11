МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. "Росатом" планирует в 2024 году построить первый отечественный стендер — комплекс оборудования для отгрузки сжиженного природного газа на газовозы и обратно, сдать его заказчику предполагается в 2025 году, сообщил заместитель генерального директора по машиностроению и индустриальным решениям атомной госкорпорации Андрей Никипелов. Японские компании не собираются покидать Сахалин, сообщил губернатор

"Мы занимаемся стендерами отгрузки — аппаратурой, которая позволяет отгружать и принимать СПГ в больших объемах. Сегодня уже закончена фаза разработки проекта и конструкторской документации, идет изготовление ключевых узлов и компонентов, в этом году закончим их испытания. Рассчитываем на то, что целиком стендер будет готов к испытаниям в следующем году, и в 2025 году отгрузим его заказчику", — сказал Никипелов на сессии "Переработка нефти и газа: локомотив экономического роста" Восточного экономического форума.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.