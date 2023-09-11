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"Росатом" построит первый отечественный стендер для СПГ-проектов
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"Росатом" планирует в 2024 году построить первый отечественный стендер — комплекс оборудования для отгрузки сжиженного природного газа на газовозы и обратно, сдать его заказчику... ПРАЙМ, 11.09.2023
новости, энергетика, экономика, промышленность, газ, россия, росатом, спг
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. "Росатом" планирует в 2024 году построить первый отечественный стендер — комплекс оборудования для отгрузки сжиженного природного газа на газовозы и обратно, сдать его заказчику предполагается в 2025 году, сообщил заместитель генерального директора по машиностроению и индустриальным решениям атомной госкорпорации Андрей Никипелов.
"Мы занимаемся стендерами отгрузки — аппаратурой, которая позволяет отгружать и принимать СПГ в больших объемах. Сегодня уже закончена фаза разработки проекта и конструкторской документации, идет изготовление ключевых узлов и компонентов, в этом году закончим их испытания. Рассчитываем на то, что целиком стендер будет готов к испытаниям в следующем году, и в 2025 году отгрузим его заказчику", — сказал Никипелов на сессии "Переработка нефти и газа: локомотив экономического роста" Восточного экономического форума.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.