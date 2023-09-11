МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Американская Chevron намерена обратиться в регулирующий орган из-за начавшихся в пятницу забастовок на своих предприятиях сжижения природного газа (СПГ) в Австралии — Gorgon и Wheatstonе, следует из заявления компании, переданного агентством Блумберг. СПГ-проекты Chevron в Австралии начали забастовку

"В понедельник производитель обратится к Комиссии по трудовым отношениям (FWC) с просьбой сделать так называемые "заявления о невозможности ведения переговоров" в отношении перерабатывающих предприятий Gorgon и Wheatstone, дополнив аналогичный запрос, уже поданный в отношении платформы Wheatstone", — передаёт агентство со ссылкой на слова представителя в заявлении компании.

Агентство указывает, что согласно новым законам, вступивших в силу в июне, стороны трудового спора в Австралии могут обратиться в комиссию с таким заявлением после того, как переговоры велись не менее девяти месяцев или при соблюдении некоторых других условий.

Как отмечает компания, "профсоюзы требуют условий, значительно превышающих рыночные". Профсоюз Offshore Alliance в свою очередь заявлял ранее, что в течение суток после начала забастовок Chevron начала эвакуацию своих подрядчиков (50 человек с Gorgon).

На продукцию Gorgon и Wheatstone приходится около 6% мировых поставок СПГ, отмечали аналитики ING. Сжиженный на этих предприятиях газ предназначен на экспорт, прежде всего в Европу. Забастовки на предприятиях начались в пятницу. После этого биржевые цены на газ в Европе в тот день дорожали максимально на 12%. А с 14 сентября работники этих предприятий могут уйти на полную двухнедельную забастовку.