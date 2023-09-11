ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. Поставки сжиженного природного газа с "Ямала СПГ" по восточному направлению Северного морского пути (СМП) в текущем году сохраняются на уровне прошлого года, сообщил РИА Новости в рамках Восточного экономического форума зампред правления "Новатэка" Евгений Амбросов. В "Новатэк" назвали сроки начала отгрузок СПГ с "Арктик СПГ 2"

"Мы продолжаем работу в Восточном направлении. Грузы идут от "Ямала СПГ" в запланированном объёме, они не отличаются от объёмов прошлого года", – сказал Амбросов.

Позднее в компании уточнили, что речь идет о поставках на восток по СМП.

"Ямал СПГ" — российский проект сжижения природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры: "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая, а также четвертая мощностью 900 тысяч тонн в год. Таким образом, общая проектная мощность завода составляет почти 17,5 миллиона тонн.

Производство на "Ямал СПГ" в 2022 году составило практически 21 миллион тонн СПГ, а в 2023 году ожидается на 5% меньше в связи с плановыми ремонтами, сообщал в феврале глава "Новатэка" Леонид Михельсон. В июне он уточнял, что производство будет менее 20 миллионов тонн из-за того, что две линии в 2023 году будут на сервисном обслуживании.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.