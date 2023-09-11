МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник утром растут более чем на 5%, до 404 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. S&P приостановило действие рейтинга Белоруссии

Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 410,1 доллара (+7,4%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.10 мск их стоимость составляет 403,8 доллара (+5,8%) за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 381,8 доллара за тысячу кубометров.

В пятницу работники заводов сжижения газа компании Chevron в Австралии начали забастовку, пока "неполную". Биржевые цены на газ в Европе в тот день выросли по итогам дня почти на 6%. В понедельник агентство Блумберг сообщило, что Chevron в связи с забастовками обратится к трудовому регулятору, подав в Комиссию по трудовым отношениям (FWC) так называемые "заявления о невозможности ведения переговоров" в отношении заводов Gorgon и Wheatstone, притом заявление уже подано для платформы Wheatstone.

Также работники этих предприятий с 14 сентября могут уйти на полную двухнедельную забастовку, следует из сообщения профсоюза Offshore Alliance. Это может усилить конкуренцию за СПГ между Азией и Европой и вызвать новые колебания биржевых цен на европейском рынке.