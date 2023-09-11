МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Риски роста цен на газ и электричество сдерживаются относительно весенних ожиданий, прогноз стоимости газа на 2023 год улучшен до 42,8 евро за мегаватт-час с 48 евро весной, говорится в летнем экономическом прогнозе Еврокомиссии (ЕК). ЕК понизила прогноз по инфляции и экономическому росту в Евросоюзе

"Учитывая, что энергоемкие отрасли промышленности и домохозяйства скорректировали свою структуру энергопотребления, а также при условии нормальных температур зимой, риски роста цен на газ и электроэнергию представляются сдержанными", — говорится в докладе.

Стоимость газа в 2024 году была скорректирована до 54,4 евро с 55,4 евро, ожидавшихся весной. В 2022 году цена составляла 131,9 евро.

Отмечается, что спотовые цены во втором квартале текущего года оказались ниже ожиданий: на 11% для электроэнергии и на 15% для газа по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, а в третьем квартале рынки теперь ожидают уровни ниже на 21% для газа и на 25% для электроэнергии, чем ожидалось весной.

Прогнозы были изменены благодаря быстрому расширению инфраструктуры сжиженного природного газа (СПГ) и диверсификации поставок, а хранилища газа ЕС почти заполнены, что означает ограниченное давление со стороны пополнения запасов в будущем.

Прогноз цены на нефть на 2023 год при этом был повышен до 81,8 доллара за баррель с 76,3 доллара весной, на 2024 год — до 81,2 доллара с 72,1 доллара. ЕК отмечает риски со стороны неопределенности вокруг прогноза поставок из РФ в связи с санкциями, снижения поставок ОПЕК+ и темпов восстановления экономики Китая и связанного с этим нефтяного спроса.