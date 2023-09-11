МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в понедельник на NYMEX держатся около 7-дневного максимума на фоне значительного снижения суточных объемов добычи и стремительного роста цен на мировом рынке. Биржевые цены на газ в Европе растут на шесть процентов

Потенциал роста цен ограничен ввиду прогнозов более мягкой погоды и более низкого, чем ожидалось, спроса в течение двух следующих недель.

Около 13.12 по Гринвичу октябрьские фьючерсы на природный газ на NYMEX выросли в цене на 0,9 цента, или 0,4%, до 2,614 доллара за млн БТЕ. Котировки нацелены на максимум закрытия с 1 сентября вторую сессию подряд.

Хотя цены на природный газ в США на прошлой неделе снизились примерно на 6%, на рынках фьючерсов и опционов на природный газ на NYMEX и ICE теперь наблюдается чистая длинная позиция, согласно данным Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC).

Европейские маркерные фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF подскочили на 7%, до 2-недельного максимума около 12 долларов за млн БТЕ в связи с забастовками на объектах СПГ-инфраструктуры Chevron в Австралии, а также регламентных работ в Норвегии.

Спрос на электроэнергию в Техасе снизился, так как погода стала более мягкой. Между тем каждый будний день на прошлой неделе температуры воздуха превышали рекорды сентября. Домохозяйства и компании активно использовали кондиционеры воздуха в условиях жаркой погоды.

По данным LSEG, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США в сентябре достигла 102,3 млрд кубических футов, что соответствует рекордному максимуму, достигнутому в августе.

В соответствии с предварительными оценками LSEG, в понедельник суточные объемы добычи, возможно, сократились примерно на 2,6 млрд кубических футов, до 12-недельного минимума 100,1 млрд кубических футов в день. Ожидается, что температуры воздуха будут в основном соответствовать норме в период с 12 по 21 сентября, а с 22 как минимум по 26 сентября будут выше нормы. Эксперт прокомментировал проведенный Молдавией аудит долга "Газпрому"

В LSEG прогнозировали, что спрос на природный газ в США, включая экспорт, на предстоящей неделе снизится до 95,4 млрд кубических футов с 99,2 млрд кубических футов на этой неделе.

В сентябре поставки газа на семь крупнейших экспортных СПГ-терминалов США выросли в среднем до 12,5 млрд кубических футов в день с 12,3 млрд кубических футов в день в августе. Максимальными эти поставки были в апреле — 14 млрд кубических футов в день.

Между тем суточные объемы поставок природного газа на семь крупнейших экспортных СПГ-терминалов США, вероятно, упали к 8-месячному минимуму 10,0 млрд кубических футов, что в основном обусловлено сокращением поставок на СПГ-терминал Freeport в Техасе.