МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника превысили 400 долларов за тысячу кубометров, увеличившись на 6%, следует из данных лондонской биржи ICE. Цены на газ в США держатся на уровне недельного максимума

Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 410,1 доллара (+7,4%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум в понедельник составил 392,3 доллара (2,8%), ценовой максимум – 420,3 доллара (+10,1%). Последние фьючерсы торговались по 404,3 доллара (+5,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 381,8 доллара за тысячу кубометров.

В пятницу работники СПГ-проектов Chevron в Австралии начали частичную забастовку. Биржевые цены на газ в Европе в тот день выросли почти на 6%. В понедельник агентство Блумберг сообщило, что Chevron в связи с забастовками обратится к трудовому регулятору, подав в Комиссию по трудовым отношениям (FWC) так называемые "заявления о невозможности ведения переговоров" по заводам Gorgon и Wheatstone, притом заявление уже подано для платформы Wheatstone.

Работники данных предприятий с 14 сентября могут уйти на полную двухнедельную забастовку, следует из сообщения профсоюза Offshore Alliance. Это может усилить конкуренцию за СПГ между Азией и Европой и вызвать новые колебания биржевых цен на европейском рынке.