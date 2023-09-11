ЕС закупил на 40% больше СПГ из России после сокращения поставок по трубопроводу
ПАРИЖ, 11 сен — ПРАЙМ. Европа стала закупать больше российского сжиженного природного газа (СПГ), доставляемого морем, после сокращения поставок газа по трубопроводам, несмотря на конфликт на Украине, пишет издание Monde.
"Полтора года спустя после начала конфликта на Украине, несмотря на значительное сокращение "классических" поставок газа по трубопроводу, поставки СПГ морем выросли, по сравнению с довоенным периодом. Их объемы в январе-июле выросли на 40% по сравнению с тем же периодом в 2021 году", — пишет СМИ со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.
По оценке финского Центра исследований энергетики и чистоты воздуха (CREA), эти поставки принесли российской экономике 5 миллиардов евро, что вдвое больше, чем за аналогичный период в 2021 ду.
"Это Россия приняла решение сократить поставки газа в Евросоюз, Россия, а не Еврокомиссия", — цитирует издание директора европейской программы Института климатической экономики (I4CE) Тома Пелерена-Карлана, который отметил, что ЕС ввел эмбарго на уголь в августе 2022 года, затем на сырую нефть, но "не в состоянии принять такую меру в отношении газа".
Франция является одним из главных потребителей российского СПГ. По данным минэнерго страны, которые приводит Monde, в 2022 году на нее пришлось 37% от общего европейского импорта. Франция располагает четырьмя терминалами СПГ в портах, способных принимать танкеры СПГ, а в середине сентября должен быть открыт пятый терминал в Гавре. По данным Kpler, основным импортером является TotalEnergies, которая продолжает закупать российский газ в рамках долгосрочных контрактов.
Как ранее сообщал представитель Еврокомиссии Тим Макфи, ЕС с января по июнь 2023 года импортировал уже 10,9 миллиарда кубических метров российского СПГ. При этом за весь 2022 год эта цифра, по его словам, составила 19,3 миллиарда кубометров, а за 2021 год — 13,5 миллиарда "кубов".
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/gas/20230911/841718149.html