ПАРИЖ, 11 сен — ПРАЙМ. Европа стала закупать больше российского сжиженного природного газа (СПГ), доставляемого морем, после сокращения поставок газа по трубопроводам, несмотря на конфликт на Украине, пишет издание Monde. В "Новатэке" раскрыли объемы поставок с "Ямала СПГ" по Севморпути

"Полтора года спустя после начала конфликта на Украине, несмотря на значительное сокращение "классических" поставок газа по трубопроводу, поставки СПГ морем выросли, по сравнению с довоенным периодом. Их объемы в январе-июле выросли на 40% по сравнению с тем же периодом в 2021 году", — пишет СМИ со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

По оценке финского Центра исследований энергетики и чистоты воздуха (CREA), эти поставки принесли российской экономике 5 миллиардов евро, что вдвое больше, чем за аналогичный период в 2021 ду.

"Это Россия приняла решение сократить поставки газа в Евросоюз, Россия, а не Еврокомиссия", — цитирует издание директора европейской программы Института климатической экономики (I4CE) Тома Пелерена-Карлана, который отметил, что ЕС ввел эмбарго на уголь в августе 2022 года, затем на сырую нефть, но "не в состоянии принять такую меру в отношении газа".

Франция является одним из главных потребителей российского СПГ. По данным минэнерго страны, которые приводит Monde, в 2022 году на нее пришлось 37% от общего европейского импорта. Франция располагает четырьмя терминалами СПГ в портах, способных принимать танкеры СПГ, а в середине сентября должен быть открыт пятый терминал в Гавре. По данным Kpler, основным импортером является TotalEnergies, которая продолжает закупать российский газ в рамках долгосрочных контрактов. "Росатом" построит первый отечественный стендер для СПГ-проектов

Как ранее сообщал представитель Еврокомиссии Тим Макфи, ЕС с января по июнь 2023 года импортировал уже 10,9 миллиарда кубических метров российского СПГ. При этом за весь 2022 год эта цифра, по его словам, составила 19,3 миллиарда кубометров, а за 2021 год — 13,5 миллиарда "кубов".

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.