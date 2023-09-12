МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. ПАО "Газпром" и Бурятия утвердили на Восточном экономическом форуме план-график ("дорожную карту") газификации республики, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Газпром" запустил на Амурском ГПЗ две технологические линии

"Глава Бурятии Алексей Цыденов и заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов подписали на полях Восточного экономического форума 12 сентября план-график ("дорожную карту") газификации республики до 2032 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что работа по разработке "дорожной карты" газификации Бурятии велась по поручению президента РФ Владимира Путина по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов 14 марта 2023 года. На сегодняшний день сформирован штаб по газификации республики под руководством Цыденова. В состав штаба вошли специалисты профильных министерств и ведомств, а также специалисты ПАО "Газпром" и ООО "Газпром газификация", ООО "Газпром межрегионгаз".

По данным республиканского правительства, следующими этапами работы штаба станут формирование и утверждение обоснованного объема перспективного газопотребления региона и перечня конкретных потребителей газа в Республике Бурятия, в том числе объектов энергетики; корректировка прогнозного топливно-энергетического баланса республики и генеральной схемы газоснабжения и газификации; принятие решения об источниках газоснабжения республики; определение первоочередных объектов, подлежащих переводу на газ; разработка программы развития газоснабжения и газификации Бурятии до 2032 года.

VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.