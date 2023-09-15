МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Энергокомпании Венгрии и Болгарии MVM CEEnergy и "Булгаргаз" подписали меморандум об укреплении сотрудничества, на основе которого будет обсуждаться закупка сжиженного природного газа (СПГ), сообщило агентство MTI со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Венгрии Берталана Хаваши. "Газпром" впервые начал поставлять в Китай СПГ с завода в Ленобласти

Как сообщил Хаваши, в четверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с президентом Болгарии Руменом Радевым, который принимал участие в V Демографическом саммите в Будапеште, стороны обсудили вопросы энергетики.

"В рамках визита болгарского главы государства был подписан меморандум о взаимопонимании по укреплению сотрудничества между "Булгаргазом" и MVM CEEnergy, а также их дочерними компаниями в сфере поставок и природного газа и торговли им в регионе Центрально-Восточной Европы и Юго-Восточной Европы. На основе этого стороны согласуют и обсудят договоры о закупке сжиженного природного газа и дальнейшей транспортировке и реализации природного газа", — говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря, в четверг Орбан также обсудил с премьер-министром Италии Джорджей Мелони венгерско-итальянские отношения и вопросы нелегальной миграции. Кроме того, премьер Венгрии провел встречу с вице-президентом Танзании Филипом Мпанго, обсудив возможное развитие экономического сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики, туризме, рыбном и водном хозяйстве. Мелони и Мпанго также принимали участие в Демографическом саммите.

Венгрия ранее заключила договор со Словакией, Румынией, Болгарией и Грецией о создании так называемого "кольца солидарности" для поставки в Европу газа, в частности, из Азербайджана.