МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Страны Евросоюза за январь-август снизили импорт трубопроводного газа на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 104 миллиардов кубометров, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "Газпром" подает газ через Украину согласно заявкам на 15 сентября

"В августе 2023 года в ЕС было импортировано 13,4 миллиарда кубометров трубопроводного газа, что всего на 1% меньше, чем в предыдущем месяце, но на 13% меньше, чем годом ранее. За период с января по август 2023 года общий объем импорта в ЕС достиг 104 миллиардов кубометров, что на 30% меньше в годовом выражении", – говорится в докладе.

Больше половины поставок по трубе в августе – 56% – пришлось на Норвегию, долю в 19% от общего объема поставок занял Алжир, а в 16% – Россия, уточняют во ФСЭГ. При этом импорт трубопроводного российского газа за январь-август снизился в годовом выражении в 3,2 раза, или на 37,2 миллиарда кубометров. Если с начала года Россия поставила в страны ЕС около 17 миллиардов кубометров газа, то за аналогичный период 2022 года – 54 миллиарда, а 2021 года – 97 миллиардов, также говорится в докладе.

Также и импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в августе, второй месяц подряд, снизился по сравнению с аналогичным показателем прошлого года – на 3,4% (0,3 миллиона тонн), до 8,65 миллиона тонн. Это снижение было обусловлено, прежде всего, более высокими ценами на СПГ на азиатском рынке и большими запасами в европейских подземных газохранилищах, отмечают во ФСЭГ.

Мировой импорт СПГ, напротив, продемонстрировал в августе рост, увеличившись на 4,3% (1,41 миллиона тонн), до 33,9 миллиона тонн. Основными источниками роста в августе стали Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и Ближний Восток и Северная Африка. Так, импорт СПГ в АТР увеличился на 8,4% (1,78 миллиона тонн), достигнув максимального месячного значения с января – 22,95 миллиона тонн, причем значительный вклад в рост внес Китай, уточняет организация.

Всего же с начала года, с января по август, импорт СПГ в мире вырос в годовом выражении на 3,3% (8,64 миллиона тонн), до 272,35 миллиона тонн.