МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Украина имеет потенциал для превращения в региональный газовый хаб Европы, есть возможность нарастить объемы голубого топлива в украинских подземных хранилищах с двух до 15 миллиардов кубометров, заявил министр энергетики Герман Галущенко. "Газпром" подает газ через Украину согласно заявкам на 15 сентября

"Превращение Украины в газовый хаб Европы — это реальность. У нас огромные перспективы. По состоянию на сегодняшний день европейские трейдеры уже хранят около 2-х миллиардов кубометров газа в наших хранилищах, и мы рассчитываем, что к началу зимы этот объем будет увеличен до 3-х миллиардов", — приводит слова Геращенко пресс-служба в Telegram-канале минэнерго Украины.

Он добавил, что в целом Украина готова предоставить иностранным компаниям до 15 миллиардов кубометров подземных хранилищ газа (ПХГ). По его словам, европейские трейдеры продолжают закачивать газ в украинские ПХГ, что свидетельствует об успешной реализации Украиной потенциала превращения в региональный газовый хаб.

Как заявлял ранее заместитель министра энергетики Николай Колесник, Украина надеется стать газовым хабом для Европы, власти предлагают европейским трейдерам использовать украинские подземные хранилища газа (ПХГ) по самым низким ценам.

Галущенко ранее сообщал, что большинство подземных хранилищ газа стран ЕС заполнены, что способствует увеличению интереса к украинским ПХГ.