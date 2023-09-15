МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы выросли на 2,5%, до 403 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Польша введет 16 сентября бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины

Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 384,5 доллара (-2,2%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум в пятницу составил 377,8 доллара (-3,9%), ценовой максимум — 405,1 доллара (+3,1%). Последние фьючерсы торговались по 402,9 доллара (+2,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 393 доллара за тысячу кубометров.

Работники австралийских заводов сжижения газа компании Chevron — Gorgon и Wheatstone — 8 сентября начали частичную забастовку. Биржевые цены на газ в Европе тогда выросли по итогам дня почти на 6%.

В четверг рабочие заводов, на долю которых приходится более 5% мировых поставок сжиженного природного газа (СПГ), усилили забастовку, передает агентство Рейтер. Представитель профсоюза, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что рабочие предприятий прекратили работу на 12 часов, начиная с вечера четверга.

Забастовка может усилить конкуренцию за СПГ между Азией и Европой и вызвать новые колебания биржевых цен на европейском рынке.

Рейтер 15 сентября опубликовал данные Eikon и Kpler по отгрузкам, согласно которым два завода Chevron на западе Австралии продолжили экспорт СПГ в пятницу, несмотря на ухудшение ситуации с забастовками и неисправность на заводе Wheatstone, которая сократила производство на четверть.