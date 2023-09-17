БУДАПЕШТ, 17 сен — ПРАЙМ. Хорватия, подняв транзитную плату, лишила Венгрию возможности диверсифицировать поставки нефти и газа, страна не получит достаточно энергоресурсов без российского сырья, заявил в интервью Bloomberg TV глава венгерского МИД Петер Сийярто. Украинское зерно давно стало американским, заявил Орбан

"Если мы, например, "перережем" нефтепровод из России, то останется нефтепровод через Хорватию, который имеет гораздо меньшую мощность и не сможет снабжать ни нас, ни Словакию, которую теперь тоже снабжает Россия. Что сделали хорваты? Вместо увеличения пропускной способности они увеличили плату за транзит. Таким образом, они сделали для нас невозможными даже надежды на диверсификацию", — сказал венгерский министр.

По его словам, прекращение поставок нефти и газа из России лишит Венгрию энергоснабжения.

Сийярто добавил, что Будапешт продолжает сотрудничать с Москвой в незатронутых санкциями областях, поскольку это в национальных интересах страны.

В венгерском МИД неоднократно заявляли, что Будапешт работает над диверсификацией поставок газа, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. По данным ведомства, в последнем квартале 2023 года Венгрия купит у Азербайджана 100 миллионов кубометров газа, а впоследствии объем азербайджанского газа, поступающего в Венгрию, вырастет примерно до 1 миллиарда кубометров. Кроме того, Венгрия заключила договор с Турцией о покупке 275 миллионов кубометров турецкого газа весной-летом 2024 года.

В августе Сийярто заявил, что Будапешт заключил политическое соглашение с Дохой о поставках сжиженного природного газа из Катара в Венгрию с 2027 года, компании двух стран обсуждают график, объемы и маршруты поставок. По его словам, идут также переговоры с Оманом на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа. Сийярто подчеркнул, что соглашения со странами Персидского залива о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию.