МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник утром снижаются на 5% — до 383 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Хорватия не дала Венгрии диверсифицировать закупку энергии, заявил Сийярто

Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 376,6 доллара (-6,7%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.11 мск их стоимость составляла 383 доллара (-5,1%) за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 403,6 доллара за тысячу кубометров.

Ранее в понедельник представитель Chevron сообщил агентству Блумберг, что производство на заводе СПГ Wheatstone в Австралии полностью возобновилось.

Работники заводов сжижения газа компании Chevron в Австралии 8 сентября начали частичную забастовку. Биржевые цены на газ в Европе тогда выросли по итогам дня почти на 6%.

В минувший четверг рабочие заводов Gorgon и Wheatstone, на долю которых приходится более 5% мировых поставок сжиженного природного газа (СПГ), усилили забастовку, сообщало агентство Рейтер. Представитель профсоюза, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что рабочие предприятий прекратили работу на 12 часов, начиная с вечера четверга.

Забастовка может усилить конкуренцию за СПГ между Азией и Европой и вызвать новые колебания биржевых цен на европейском рынке.

15 сентября Рейтер опубликовал данные Eikon и Kpler по отгрузкам, согласно которым два завода Chevron на западе Австралии продолжили экспорт СПГ в пятницу, несмотря на ухудшение ситуации с забастовками и неисправность на заводе Wheatstone, которая сократила производство на четверть.