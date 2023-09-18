МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник утром снижаются на 5% — до 383 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Хорватия не дала Венгрии диверсифицировать закупку энергии, заявил Сийярто

Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 376,6 доллара (-6,7%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.11 мск их стоимость составляла 383 доллара (-5,1%) за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 403,6 доллара за тысячу кубометров.

Ранее в понедельник представитель Chevron сообщил агентству Блумберг, что производство на заводе СПГ Wheatstone в Австралии полностью возобновилось.

Работники заводов сжижения газа компании Chevron в Австралии 8 сентября начали частичную забастовку. Биржевые цены на газ в Европе тогда выросли по итогам дня почти на 6%.

В минувший четверг рабочие заводов Gorgon и Wheatstone, на долю которых приходится более 5% мировых поставок сжиженного природного газа (СПГ), усилили забастовку, сообщало агентство Рейтер. Представитель профсоюза, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что рабочие предприятий прекратили работу на 12 часов, начиная с вечера четверга.

Забастовка может усилить конкуренцию за СПГ между Азией и Европой и вызвать новые колебания биржевых цен на европейском рынке.

15 сентября Рейтер опубликовал данные Eikon и Kpler по отгрузкам, согласно которым два завода Chevron на западе Австралии продолжили экспорт СПГ в пятницу, несмотря на ухудшение ситуации с забастовками и неисправность на заводе Wheatstone, которая сократила производство на четверть.