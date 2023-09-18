КИШИНЕВ, 18 сен — ПРАЙМ. Власти Молдавии хотели бы избежать обращения в суд из-за исторической задолженности "Газпрому", полагая, что часть долга может быть списана, заявил министр энергетики Виктор Парликов. Глава "Молдовагаза" выразил недоумение в связи с итогами аудита по долгам

"Мы пытаемся избежать обращения в суд, когда мы подавали предложение об урегулировании мы основывались на реальных юридических фактах. Если нам придется дойти до арбитража, то мы будем отстаивать свою позицию, но всем было бы дешевле и было бы быстрее, если бы мы пришли к общему знаменателю", — заявил Парликов в эфире телеканала TV8.

Парликов 6 сентября огласил итоги аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", заявив, что он составил 709 миллионов долларов по состоянию на конец марта прошлого года. Из этой суммы 276 миллионов не подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом", еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию — у них истек срок давности. В связи с этим правительство Молдавии предлагает выплатить "Газпрому" лишь сумму в 8,6 миллиона долларов, а остальное оспорить в суде. "Газпром" же сообщил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.

По его словам, речь идет о том, чтобы порядка 400 миллионов долларов долга за поставки российского газа правобережной Молдавии были списаны по причине того, что с 2020 года "Газпром" не истребовал этой суммы.

"Законодательство Молдавии и России оговаривает, что долги должны подтверждаться каждые три года, с 2020 года "Газпром" по этой части долга никаких "переподтверждений" не проводил, хотя ранее компания регулярно делала это… "Молдовагаз" может согласиться выплатить эти долги, но имеет право не выплачивать. Вот мы предлагаем, чтобы не выплачивала", — добавил министр.

Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаза".

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).