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Украина запаслась газом для отопительного сезона
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Украина накопила в газохранилищах необходимый для прохождения отопительного объем газа, сообщили во вторник в Министерстве энергетики страны. "По состоянию на 19 сентября общий... ПРАЙМ, 19.09.2023
энергетика, новости, газ, украина, пхг, запасы газа, отопительный сезон
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Украина накопила в газохранилищах необходимый для прохождения отопительного объем газа, сообщили во вторник в Министерстве энергетики страны.
"По состоянию на 19 сентября общий объем природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) достиг 14,7 миллиарда кубометров. Итак, план кабинета министров Украины по достижению показателя прогнозного баланса природного газа в хранилищах, необходимого для прохождения отопительного сезона, удалось выполнить досрочно", — сказано в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсети Facebook*.
Глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов 28 августа сообщил, что Киев накопил к отопительному сезону около 14 миллиардов кубометров газа.
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