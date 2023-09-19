МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Украина накопила в газохранилищах необходимый для прохождения отопительного объем газа, сообщили во вторник в Министерстве энергетики страны. "Зеленский предал": в США испугались украинского замысла Путина

"По состоянию на 19 сентября общий объем природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) достиг 14,7 миллиарда кубометров. Итак, план кабинета министров Украины по достижению показателя прогнозного баланса природного газа в хранилищах, необходимого для прохождения отопительного сезона, удалось выполнить досрочно", — сказано в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсети Facebook*.

Глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов 28 августа сообщил, что Киев накопил к отопительному сезону около 14 миллиардов кубометров газа.

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