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В Минпромторге назвали нужное для поставок СПГ из Усть-Луги число газовозов
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"Газпрому" для перевозки сжиженного природного газа из Усть-Луги потребуется около 20 газовозов, сообщил статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. "У "Газпрома"…... ПРАЙМ, 19.09.2023
энергетика, новости, газ, россия, спг, поставки газа, минпромторг рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — ПРАЙМ. "Газпрому" для перевозки сжиженного природного газа из Усть-Луги потребуется около 20 газовозов, сообщил статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
"У "Газпрома"… на Усть-Лугу понадобиться ещё под двадцатку газовозов", — сказал Евтухов на пленарной сессии в рамках судостроительной выставки "Нева".
Он добавил, что завод "Звезда" готов строить газовозы. Чтобы достичь неубыточности, "Звезде" необходимо к 2035 году построить 170-175 судов, пояснил Евтухов. "Верфь готова принимать заказы, но надо, чтобы они были — это раз, а второе — главное, чтобы они могли создать оборудование, чтобы строить эти суда в максимальном объеме, российское оборудование", — подчеркнул он.
Комплекс по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) в районе Усть-Луги (Ленинградская область) реализует "Русхимальянс" (СП "Газпрома" и "Русгаздобычи"). Как сообщал в августе губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, строительство завода по переработке и сжижению газа в Усть-Луге сдвигается на два года.