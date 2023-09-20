ТЮМЕНЬ, 20 сен — ПРАЙМ. "Новатэк" прогнозирует, что до 2030 года спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в Европе вряд ли вырастет более чем на 20 миллионов тонн, в то же время на азиатских рынках может потребоваться на 150 миллионов тонн больше СПГ, чем сейчас, сообщил зампред правления компании Владимир Кудрин. В Минпромторге назвали нужное для поставок СПГ из Усть-Луги число газовозов

"В прошлом году из-за снижения трубопроводных поставок резко образовался дополнительный спрос на СПГ… До 2030 года спрос в Европе вряд ли прибавит больше 20 миллионов тонн. А на азиатских рынках мы прогнозируем рост спроса на 150 миллионов тонн", — сказал Кудрин, выступая на сессии промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени.

"Поэтому неважно, будут ли восстановлены старые трубопроводные маршруты, построят ли новые, Россия как производитель газа должна занять свою долю на рынке, прежде всего, СПГ", — добавил топ-менеджер "Новатэка".