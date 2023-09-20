АНКАРА, 20 сен — ПРАЙМ. Турция планирует до конца года получать ежедневный доход от добываемого черноморского газа в размере 5,5 миллиона долларов, сейчас эта цифра составляет 1,1 миллиона долларов, пишет газета Sabah. В Турции назвали санкции губительным разочарованием для Запада

В 2020 году в Черном море у берегов Турции обнаружили крупное месторождение газа, объемы которого оценили в 540 миллиардов кубометров. Тогда президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал его крупнейшим в стране. Он сообщал, что в Черном море найдено месторождение газа объемом 58 миллиардов кубометров, а общие запасы черноморского газа достигли 710 миллиардов кубометров и "стоят" на международных рынках 1 триллион долларов.

"Тридцать миллионов турецких лир (1,1 миллиона долларов) в день зарабатывается на черноморском газе, поступившем на сушу 20 апреля. До конца года в систему будет подаваться 10 миллионов кубометров бытового газа, что принесет ежедневный доход в размере 150 миллионов турецких лир (5,5 миллиона долларов). На втором этапе из 40 скважин будет отбираться 40 миллионов кубометров газа", — указывает издание.

Сообщается, что к концу года будет завершена первая фаза проекта, когда объем газа, поступающего в систему, достигнет 10 миллионов кубометров.

"Тем временем работы по второму этапу продолжаются. В рамках второго этапа планируется пробурить еще 30 скважин. Кроме того, на втором этапе планируется увеличить добычу до 40 миллионов кубометров в сутки. Второй этап будет завершен в течение трех лет", — уточняет Sabah.