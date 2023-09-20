МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Газопровод "Сила Сибири" в Китай с 21 по 27 сентября остановится на плановые профилактические работы, сообщает эксплуатирующая его компания "Газпром". СМИ узнали планы Турции по прибыли от черноморского газа

"С 21 по 27 сентября на газопроводе "Сила Сибири" пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена. В соответствии с договором купли-продажи газа по "восточному маршруту" между "Газпромом" и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" осуществляется два раза в год: весной и осенью", — говорится в сообщении в телеграм-канале компании.

Плановые работы на "Силе Сибири" ранее проходили с 29 марта по 4 апреля.

"Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.

В 2022 году по "Силе Сибири" поставлено 15,4 миллиарда кубометров, в 2023 году показатель ожидается на уровне 22 миллиардов кубометров, сообщал ранее вице-премьер России Александр Новак. Выход на полную мощность в 38 миллиардов кубометров ожидается в 2025–2027 годах.