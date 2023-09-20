ТЮМЕНЬ, 20 сен — ПРАЙМ. Добыча газа в России с начала года составила 410 миллиардов кубометров, по итогам года планируется на уровне 642 миллиардов кубометров, сообщил вице-премьер Александр Новак на Тюменском промышленно-энергетическом форуме. Новак спрогнозировал снижение добычи нефти в России

"Сегодня газовая отрасль функционирует стабильно, с начала года добыто уже 410 миллиардов кубических метров газа, планируем, что по результатам года добудем 642 миллиарда кубов газа", – сказал Новак в ходе выступления на пленарной сессии "Технологический суверенитет: новые возможности для промышленности".