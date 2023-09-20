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2023
https://1prime.ru/gas/20230920/841787107.html
Новак раскрыл планы по добыче газа в России в 2023 году
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Добыча газа в России с начала года составила 410 миллиардов кубометров, по итогам года планируется на уровне 642 миллиардов кубометров, сообщил вице-премьер Александр Новак на... ПРАЙМ, 20.09.2023
энергетика, новости, газ, россия, добыча газа, александр новак
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ТЮМЕНЬ, 20 сен — ПРАЙМ. Добыча газа в России с начала года составила 410 миллиардов кубометров, по итогам года планируется на уровне 642 миллиардов кубометров, сообщил вице-премьер Александр Новак на Тюменском промышленно-энергетическом форуме.
"Сегодня газовая отрасль функционирует стабильно, с начала года добыто уже 410 миллиардов кубических метров газа, планируем, что по результатам года добудем 642 миллиарда кубов газа", – сказал Новак в ходе выступления на пленарной сессии "Технологический суверенитет: новые возможности для промышленности".