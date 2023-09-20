МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Компания "Нафтогаз Украины" заявила в среду о выходе из дефолта по еврооблигациям, выполнив все условия реструктуризации еврооблигаций со сроком погашения в 2022 году, по которым ранее объявила дефолт, и со сроком погашения в 2026 году. Украина заполнила ПХГ почти на 100 процентов, заявил "Нафтогаз"

В конце июля компания "Нафтогаз Украины" заявила, что инвесторы поддержали реструктуризацию еврооблигаций со сроком погашения в 2022 и 2026 годах.

"НАК "Нефтогаз Украины" выполнила условия реструктуризации еврооблигаций со сроком погашения в 2022 и 2026 годах, совершив необходимые платежи. Таким образом, группа "Нафтогаз" вышла из дефолта", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале компании.

Как утверждает председатель правления компании Алексей Чернышев, слова которого приводит пресс-служба, официальный выход из дефолта позволит рассматривать новое финансирование плана капитальных инвестиций развития группы. Он добавил, что "компромисс удалось достичь также благодаря финансовым и юридическим советникам".

В июле прошлого года компания "Нафтогаз Украины", от которой зависит снабжение 12,5 миллиона домохозяйств, всех теплогенерирующих предприятий и бизнеса страны, объявила дефолт по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 году. Сообщалось, что "Нафтогаз" не смог вовремя оплатить инвесторам 350 миллионов долларов долгов и проценты по еврооблигациям, потому что кабмин Украины не согласовал эти выплаты.