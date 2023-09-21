С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — ПРАЙМ. Потребность "Новатэка" в танкерах-газовозах для реализации проектов "Арктик СПГ 1" и "Арктик СПГ 2" оценивается в 40 судов, сообщил журналистам статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. "Новатэк" спрогнозировал рост спроса на СПГ в Азии до 2030 года

"Для проекта "Новатэка" — "Арктик СПГ 2" должно быть построено 15 газовозов арктического класса, еще, оценочно, 40 понадобится для обеспечения реализации проектов "Арктик СПГ 1" и "Арктик СПГ 3", — сказал Евтухов в кулуарах судостроительной выставки "Нева".

Ранее в ходе деловой программы выставки Евтухов сообщил, что 15 газовозов для "Арктик СПГ 2", строительство которых ведется на заводе "Звезда", будут готовы в срок до трех лет.

Он также отметил, что порядка 20 газовозов, но не ледового класса, а конвенциональные, нужны "Газпрому" для проекта в Усть-Луге.

"Запрос достаточно большой", — резюмировал статс-секретарь — замглавы Минпромторга.