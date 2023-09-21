2023-09-21T08:12:51+03:00
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В Минпромторге оценили потребность "Новатэка" в танкерах-газовозах
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Потребность "Новатэка" в танкерах-газовозах для реализации проектов "Арктик СПГ 1" и "Арктик СПГ 2" оценивается в 40 судов, сообщил журналистам статс-секретарь — замглавы... ПРАЙМ, 21.09.2023
энергетика, новости, газ, россия, минпромторг рф, спг, "арктик спг 1", "арктик спг 3"
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — ПРАЙМ. Потребность "Новатэка" в танкерах-газовозах для реализации проектов "Арктик СПГ 1" и "Арктик СПГ 2" оценивается в 40 судов, сообщил журналистам статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
"Для проекта "Новатэка" — "Арктик СПГ 2" должно быть построено 15 газовозов арктического класса, еще, оценочно, 40 понадобится для обеспечения реализации проектов "Арктик СПГ 1" и "Арктик СПГ 3", — сказал Евтухов в кулуарах судостроительной выставки "Нева".
Ранее в ходе деловой программы выставки Евтухов сообщил, что 15 газовозов для "Арктик СПГ 2", строительство которых ведется на заводе "Звезда", будут готовы в срок до трех лет.
Он также отметил, что порядка 20 газовозов, но не ледового класса, а конвенциональные, нужны "Газпрому" для проекта в Усть-Луге.
"Запрос достаточно большой", — резюмировал статс-секретарь — замглавы Минпромторга.