МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг утром снижаются почти на 5% — примерно до 393 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Правительство допустит на рынки новых участников торгов

Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 390,4 доллара (-5,4%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.36 мск их цена составляет 392,5 доллара (-4,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 412,5 доллара за тысячу кубометров.

Одним из важных факторов, влияющих на газовый рынок, остаётся ситуация в Австралии. В понедельник представитель американской компании Chevron сообщил агентству Блумберг, что производство на её заводе сжижения газа (СПГ) Wheatstone в Австралии полностью возобновилось.

Ранее работники заводов сжижения газа компании Chevron в Австралии начали частичную забастовку — 8 сентября. И биржевые цены на газ в Европе тогда выросли по итогам дня почти на 6%.

А 14 сентября рабочие заводов Gorgon и Wheatstone, на долю которых приходится более 5% мировых поставок СПГ, "усилили" забастовку, сообщало агентство Рейтер. Неназванный представитель профсоюза сообщал, что рабочие предприятий с вечера 14 сентября прекратили работу на 12 часов.

Рейтер также 15 сентября опубликовал данные Eikon и Kpler, согласно которым два завода Chevron на западе Австралии продолжали экспорт СПГ в пятницу, несмотря на забастовки и неисправность на заводе Wheatstone, которая сократила производство на четверть.