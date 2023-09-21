МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Украина закачала в подземные хранилища почти 15 миллиардов кубометров газа, ожидается, что к началу отопительного сезона запасы будут больше необходимого, заявил глава правления "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов. В США предупредили Украину о грядущих проблемах

"Согласно решениям правительства была запланирована цифра 14,7 миллиарда кубометров газа в подземных хранилищах. Мы уже приближаемся к цифре 15 миллиардов, ия уверенный, что она будет еще больше до начала зимы. Поэтому этой цифры достаточно, чтобы пройти зиму (отопительный сезон — ред.)", — заявил Чернышов в эфире национального телемарафона.

По его словам, компания системно работает над усилением системы безопасности магистральных сетей и трубопроводов. Чернышов отметил, что в этом году не планируется импорт газа с других стран для обеспечения прохождения отопительного сезона на Украине следующей зимой. За исключением непредвиденных ситуаций, уточнил он.

Как сообщал в августе министр энергетики Украины Герман Галущенко, закачка газа в подземные хранилища происходит с опережением графика.