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В "Нафтогазе" раскрыли, сколько газа закачала Украина в подземные хранилища
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Украина закачала в подземные хранилища почти 15 миллиардов кубометров газа, ожидается, что к началу отопительного сезона запасы будут больше необходимого, заявил глава правления... ПРАЙМ, 21.09.2023
энергетика, новости, газ, украина, нафтогаз, запасы газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Украина закачала в подземные хранилища почти 15 миллиардов кубометров газа, ожидается, что к началу отопительного сезона запасы будут больше необходимого, заявил глава правления "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.
"Согласно решениям правительства была запланирована цифра 14,7 миллиарда кубометров газа в подземных хранилищах. Мы уже приближаемся к цифре 15 миллиардов, ия уверенный, что она будет еще больше до начала зимы. Поэтому этой цифры достаточно, чтобы пройти зиму (отопительный сезон — ред.)", — заявил Чернышов в эфире национального телемарафона.
По его словам, компания системно работает над усилением системы безопасности магистральных сетей и трубопроводов. Чернышов отметил, что в этом году не планируется импорт газа с других стран для обеспечения прохождения отопительного сезона на Украине следующей зимой. За исключением непредвиденных ситуаций, уточнил он.
Как сообщал в августе министр энергетики Украины Герман Галущенко, закачка газа в подземные хранилища происходит с опережением графика.