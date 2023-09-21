РИМ, 21 сен — ПРАЙМ. Италия заполнила свои резервуары для хранения природного газа более чем на 95%, сообщила газета Quotidiano Nazionale со ссылкой на ассоциацию европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE). В "Нафтогазе" раскрыли, сколько газа закачала Украина в подземные хранилища

"Итальянские запасы природного газа превысили 95%, достигнув 185,65 тераватт-часа (ТВт.ч). Среди государств-членов Евросоюза на первом месте находится Германия с 94,56% (239,82 ТВт.ч), сразу за ней следует Италия", — указывает издание.

Согласно предоставленным GIE данным, в целом в ЕС запасы газа превышают 1 тысячу ТВт.ч и составляют более 94%. Третье место в списке европейских лидеров заняли Нидерланды (136,39 ТВт.ч, 95,77 %), четвертое место — Франция (121,72 ТВт.ч, 89,28%).

В 2022 году газовые хранилища Италии в конце сентября были заполнены на 90%.

После начала российской специальной военной операции на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ. В прошлом году были заключены новые договоренности относительно диверсификации поставок энергоносителей и, в частности, их увеличения из Алжира, Анголы, Азербайджана, Республики Конго и других стран.

В России ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у РФ углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российскую нефть и газ.