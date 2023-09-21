2023-09-21T17:27:17+03:00
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В Австрии предложили поставщикам раскрывать страну происхождения газа
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Австрийский регулирующий орган E-Control считает, что австрийские поставщики энергии должны раскрывать происхождение используемого ими газа, заявил глава органа Альфонс Хабер... ПРАЙМ, 21.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Австрийский регулирующий орган E-Control считает, что австрийские поставщики энергии должны раскрывать происхождение используемого ими газа, заявил глава органа Альфонс Хабер.
Среди прочего должно быть раскрыто, "кто поставляет им газ, какие это страны и по каким линиям он поступает в Австрию", сказал Хабер журналу ECO медиагруппы ORF.
По его мнению, это помогло бы Австрии еще больше снизить зависимость от российского газа.
В свою очередь, министерство экономики заявило ECO, что поддерживает "любые шаги по повышению прозрачности поставок газа".
Ранее в этом месяце министерство энергетики Австрии заявило, что в июле доля российского газа в республике составила 66%. При этом до начала российской спецоперации на Украине зависимость Австрии от российских поставщиков газа достигала около 80%.