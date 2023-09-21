МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Австрийский регулирующий орган E-Control считает, что австрийские поставщики энергии должны раскрывать происхождение используемого ими газа, заявил глава органа Альфонс Хабер. GIE раскрыла уровень заполненности хранилищ природного газа в Италии

Среди прочего должно быть раскрыто, "кто поставляет им газ, какие это страны и по каким линиям он поступает в Австрию", сказал Хабер журналу ECO медиагруппы ORF.

По его мнению, это помогло бы Австрии еще больше снизить зависимость от российского газа.

В свою очередь, министерство экономики заявило ECO, что поддерживает "любые шаги по повышению прозрачности поставок газа".

Ранее в этом месяце министерство энергетики Австрии заявило, что в июле доля российского газа в республике составила 66%. При этом до начала российской спецоперации на Украине зависимость Австрии от российских поставщиков газа достигала около 80%.