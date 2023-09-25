ДОХА, 25 сен — ПРАЙМ. Газ останется основным источником энергии во многих странах в долгосрочном плане, и после 2050 года, заявил госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби, выступая на министерской встрече Недели "зеленого перехода" в Токио. Венесуэла будет четвертым по величине газовым резервом в мире, заявил Пинто

Неделя, посвященная переходу к экологически чистым источникам энергии, — Tokyo Green Transition Week — проводится в Японии и посвящена "чистой" энергетике с целью достижения баланса между энергетической безопасностью и мерами борьбы с изменением климата, а также содействию экономическому росту.

"Любой сбалансированный переход к низкоуглеродной энергетике требует интеграции природного газа в нынешнюю и будущую энергетическую структуру. Природный газ будет важным фактором и дальше и будет использоваться в качестве источника энергии для базовых нагрузок во многих странах и в течение многих лет после 2050 года", — отметил аль-Кааби, текст его выступления поступил РИА Новости.

По мнению министра, несмотря на необходимость использования возобновляемых источников энергии, это не единственное решение, особенно из-за их непостоянного характера.

"Природный газ в процессе энергетического преобразования видится как готовое решение, и по более низкой цене. Мы в Государстве Катар осознаем серьезность климатических изменений и принимаем реальные меры вместо того, чтобы давать обещания. У нас есть двойная обязанность: развивать возобновляемые источники энергии и поддерживать высокий потенциал базовых источников", — добавил аль-Кааби.